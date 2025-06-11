Никола Милутинов продлил контракт с «Олимпиакосом» на три года
Греческий клуб объявил о продлении контракта с сербским центровым (30 лет, 213 см) на три года.
Милутинов вел переговоры с «Миланом» и был близок к переходу, но настойчивые действия «Олимпиакоса» после завершения финала греческой лиги убедили центрового остаться в Пирее.
По данным BasketNews, Милутинов ранее отклонил предложение «Панатинаикоса», когда склонялся к подписанию контракта с «Миланом». Однако во вторник «Пао» сделал неожиданное предложение о трехлетнем контракте на 9 миллионов евро. В ответ «Олимпиакос» представил значительно улучшенное окончательное предложение, которое убедило Милутинова расторгнуть сделку с «Миланом» и остаться в Пирее.
Согласно греческим СМИ, новое соглашение Милутинова с «Олимпиакосом» рассчитано на 6,5-7 миллиона евро на три года по схеме «2+1».
Милутинов набирал 8,2 очка, 5,8 подбора менее чем за 20 минут в среднем в Евролиге в прошедшем розыгрыше турнира.