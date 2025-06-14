Вероятность обмена Кевина Дюрэнта в «Миннесоту» растет

Обмен Кевина Дюрэнта в «Миннесоту» становится все более вероятным.

Журналист The Ringer Зак Лоу в последнем выпуске The Zach Lowe Show сообщил, что «Тимбервулс» вызывают повышенный интерес как возможный вариант обмена Дюрэнта .

Лоу заявил, что поставил бы «Миннесоту» на первое место в рейтинге претендентов на Дюрэнта, а «Хьюстон» – на второе.

Ранее на этой неделе инсайдер Шэмс Чарания назвал «Миннесоту», «Хьюстон», «Майами», «Нью-Йорк» и «Сан-Антонио» командами, которые проявили интерес к Дюрэнт. Позже список сократился до «Миннесоты», «Хьюстона» и «Майами». Сделка, возможно, будет заключена в течение следующей недели.