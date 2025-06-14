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Вероятность обмена Кевина Дюрэнта в «Миннесоту» растет

Обмен Кевина Дюрэнта в «Миннесоту» становится все более вероятным.

Журналист  The Ringer  Зак Лоу в последнем выпуске The Zach Lowe Show сообщил, что «Тимбервулс» вызывают повышенный интерес как возможный вариант обмена Дюрэнта.

Лоу заявил, что поставил бы «Миннесоту» на первое место в рейтинге претендентов на Дюрэнта, а «Хьюстон» – на второе.

Ранее на этой неделе инсайдер Шэмс Чарания назвал «Миннесоту», «Хьюстон», «Майами», «Нью-Йорк» и «Сан-Антонио» командами, которые проявили интерес к Дюрэнт. Позже список сократился до «Миннесоты», «Хьюстона» и «Майами». Сделка, возможно, будет заключена в течение следующей недели.

Где бы вы хотели увидеть Кевина Дюрэнта в следующем году?3020 голосов
ХьюстонХьюстон
Сан-АнтониоСан-Антонио
ДалласДаллас
Голден СтэйтГолден Стэйт
МайамиМайами
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
ФиниксФиникс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Bleacher Report
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