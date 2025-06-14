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Кендрик Перкинс: «Кевин Дюрэнт больше не является фактором успеха, если вы хотите выиграть чемпионат»

Кендрик Перкинс предупредил команды, которые хотят выменять Кевина Дюэнта.

«Очевидно, что Кевина Дюрэнта обменяют до драфта или, может быть, в день драфта. Я бы хотел предупредить команды, которые собираются заполучить Кевина Дюрэнта. Кевин Дюрэнт больше не является фактором успеха, если вы хотите выиграть чемпионат.

Это факт. Он не приводит свои команды к успеху. «Бруклин» стал одним из самых больших провалов в истории НБА с большой тройкой в ​​лице Кевина Дюрэнта, Джеймса Хардена и Кайри Ирвинга. «Финикс» – еще один провал с большой тройкой. Они уволили двух тренеров-чемпионов – Фрэнка Вогеля и Майка Буденхольцера», – сказал эксперт ESPN.

Где бы вы хотели увидеть Кевина Дюрэнта в следующем году?2987 голосов
ХьюстонХьюстон
Сан-АнтониоСан-Антонио
ДалласДаллас
Голден СтэйтГолден Стэйт
МайамиМайами
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
ФиниксФиникс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Road Trippin’ Show в соцсети X
logoКевин Дюрэнт
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