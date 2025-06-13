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Шэмс Чарания: «Наиболее активные переговоры по обмену Кевина Дюрэнта «Санз» ведут с «Хьюстоном», «Майами» и «Миннесотой»

Шэмс Чарания прокомментировал возможный переход Кевина Дюрэнта.

«Переговоры по Кевину Дюрэнту могут завершиться быстрее, чем за неделю. Несколько команд заинтересованы закрыть этот вопрос в ближайшие дни.

6-8 команд выразили свой интерес. Но в последние 24-40 часов наиболее активные переговоры ведутся с «Хьюстоном», «Майами» и «Миннесотой», – сообщил инсайдер.

Где бы вы хотели увидеть Кевина Дюрэнта в следующем году?2297 голосов
ХьюстонХьюстон
Сан-АнтониоСан-Антонио
ДалласДаллас
Голден СтэйтГолден Стэйт
МайамиМайами
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
ФиниксФиникс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Cоцсети NBA on ESPN
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logoМиннесота
возможные переходы
Шэмс Чарания
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