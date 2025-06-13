Юдонис Хаслем: «Приход Кевина Дюрэнта в «Никс» не сделает их фаворитами Востока. У них даже тренера нет»

Юдонис Хаслем прокомментировал вариант с переходом Кевина Дюрэнта в «Никс».

Эта возможность понравилась Мэджику Джонсону, который высоко оценил перспективу такого состава.

«Люблю Мэджика Джонсона, но нет, они не будут фаворитами на Востоке. Не могу отодвинуть в сторону «Орландо », которому не хватает всего одного игрока до успеха. «Кливленд», который лидировал на Востоке весь год. «Детройт » с Кейдом Каннингемом на подъеме. Дело не в «Никс », у которых вообще нет даже тренера, дело в других командах, которые выходят на новый уровень и которых нельзя игнорировать.

Мы любим Кей Ди, но два последних «больших трио» с его участием не сработали. Нет уверенности в том, что это сыграет на этот раз, даже если они смогли бы сохранить Таунса в подобном обмене.

Сейчас он способен помочь взять титул, но только за счет заключительного рывка, как последний необходимый аргумент, игрок, способный разделить ответственность в 4-й четверти», – заключил Хаслем .