Агент Кевина Дюрэнта обозначил «Сперс» и «Рокетс» предпочтительными вариантами для игрока

Кевин Дюрэнт определился со своими интересами.

Среди клубов, всерьез интересующихся сотрудничеством с ним, игрок выбрал «Сан-Антонио» и «Хьюстон ». Его агент обозначил эти варианты в качестве приоритетных «Финиксу ».

«Санз» в преддверии межсезонья были намерены сотрудничать со стороной игрока в процессе обсуждения трансфера.

«Сан-Антонио » и «Хьюстон» искали возможность подтвердить готовность Дюрэнта к дальнейшей работе за рамками нынешнего соглашения в случае перехода.