Агент Кевина Дюрэнта обозначил «Сперс» и «Рокетс» предпочтительными вариантами для игрока
Кевин Дюрэнт определился со своими интересами.
Среди клубов, всерьез интересующихся сотрудничеством с ним, игрок выбрал «Сан-Антонио» и «Хьюстон». Его агент обозначил эти варианты в качестве приоритетных «Финиксу».
«Санз» в преддверии межсезонья были намерены сотрудничать со стороной игрока в процессе обсуждения трансфера.
«Сан-Антонио» и «Хьюстон» искали возможность подтвердить готовность Дюрэнта к дальнейшей работе за рамками нынешнего соглашения в случае перехода.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Spurs Reporter
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