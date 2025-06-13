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Агент Кевина Дюрэнта обозначил «Сперс» и «Рокетс» предпочтительными вариантами для игрока

Кевин Дюрэнт определился со своими интересами.

Среди клубов, всерьез интересующихся сотрудничеством с ним, игрок выбрал «Сан-Антонио» и «Хьюстон». Его агент обозначил эти варианты в качестве приоритетных «Финиксу».

«Санз» в преддверии межсезонья были намерены сотрудничать со стороной игрока в процессе обсуждения трансфера.

«Сан-Антонио» и «Хьюстон» искали возможность подтвердить готовность Дюрэнта к дальнейшей работе за рамками нынешнего соглашения в случае перехода.

Где бы вы хотели увидеть Кевина Дюрэнта в следующем году?2247 голосов
ХьюстонХьюстон
Сан-АнтониоСан-Антонио
ДалласДаллас
Голден СтэйтГолден Стэйт
МайамиМайами
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
ФиниксФиникс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Spurs Reporter
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возможные переходы
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