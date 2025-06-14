Остин Риверс: «Тибодо плохо со мной обращался»

Бывший игрок НБА рассказал об опыте игры в «Нью-Йорке».

«Я не фанат Тибса. Играл под его руководством: лично для меня это был не лучший опыт, он со мной плохо обращался.

Первый день тренировочного лагеря, и это правдивая история... Это буквально мой первый разговор с ним после подписания контракта. Тибодо подходит ко мне и говорит: «Эй, рад, что ты здесь. Я хотел Деррика Роуза, но у тебя все получится. Все получится». И уходит. И я тогда подумал: «Хм. Надолго я здесь не задержусь». Прошло месяц-два – и кто появляется в команде? Деррик Роуз. Я сразу понял, что меня скоро выставят.

И то, как все произошло и как они это провернули – это было просто безумие. Они завели меня в темную комнату, там сидели Леон Роуз, Уорлдуайд Уэс (исполнительный вице-президент «Никс» Уильям Уэсли) и Тибс. Все трое сидят в темноте, с тусклым светом, прямо как на допросе. И говорят: «Слушай, мы тебя обменяем, мы тут заполучили Деррика. Пока не найдем для тебя подходящий вариант, можешь больше не ездить с командой».

Моей грустной заднице пришлось звонить Тибодо и умолять: «Можно я хоть буду летать с вами, чтобы продолжать тренировки за свой счет? Я буду поддерживать парней, у меня нет с этим проблем».

Я даже не помню, куда они меня обменяли – отправили в команду, которая сразу собиралась меня отчислить. Они даже не попытались поступить правильно. Обменяли в клуб, где мне вообще не собирались давать шанс. Так что все, что мне там говорили в темной комнате, оказалось ложью.

Иногда они ведут дела не так, как нужно. Вот о чем я, #####, говорю. Долго держал эту историю в себе. У меня есть еще что рассказать, но пока придержу. Так что, когда вы увольняете Тибса, мне не жалко», – рассказал Риверс.

В «Никс» сезона-20/21 Риверс набирал в среднем 7,3 очка, 2,2 подбора и 2,0 передачи при 43% с игры.