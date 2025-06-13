Кармело Энтони об увольнении Тибодо: «Его изучали под микроскопом. Так что это не спонтанное решение»
Бывший игрок НБА считает, что решение уволить тренера назревало давно.
«Все думают, будто это произошло в одночасье. Но это случилось не просто так. За кулисами уже давно шли разговоры, наблюдения, анализ – Тибса изучали под микроскопом. Так что это не спонтанное решение.
Тибс – потрясающий тренер, один из величайших стратегов в истории игры. Но есть предел. Какие корректировки он может сделать дальше? Он вывел нас сюда, но что он изменит, чтобы преодолеть последний барьер?» – задался вопросом Энтони.
«Нью-Йорк» уволил 67-летнего специалиста после того, как он вывел команду в первый за 25 лет финал Востока. За пять лет на должности главного тренера «Никс» Тибодо одержал 226 побед при 174 поражениях.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст Кармело Энтони
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