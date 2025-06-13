Кармело Энтони об увольнении Тибодо: «Его изучали под микроскопом. Так что это не спонтанное решение»

Бывший игрок НБА считает, что решение уволить тренера назревало давно.

«Все думают, будто это произошло в одночасье. Но это случилось не просто так. За кулисами уже давно шли разговоры, наблюдения, анализ – Тибса изучали под микроскопом. Так что это не спонтанное решение.

Тибс – потрясающий тренер, один из величайших стратегов в истории игры. Но есть предел. Какие корректировки он может сделать дальше? Он вывел нас сюда, но что он изменит, чтобы преодолеть последний барьер?» – задался вопросом Энтони .

«Нью-Йорк » уволил 67-летнего специалиста после того, как он вывел команду в первый за 25 лет финал Востока. За пять лет на должности главного тренера «Никс» Тибодо одержал 226 побед при 174 поражениях.