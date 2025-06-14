«Нью-Йорк» запланировал встречи с Майком Брауном и Тэйлором Дженкинсом

«Никс» встретятся с кандидатами на должность главного тренера.

Как сообщает Шэмс Чарания , «Нью-Йорк » планирует провести встречи с экс-тренером «Сакраменто» Майком Брауном и бывшим тренером «Мемфиса» Тейлором Дженкинсом на следующей неделе.

Эти переговоры станут первым этапом официальных собеседований на вакантную должность, и список кандидатов может расшириться.

Дженкинс был уволен из «Гриззлис» в марте этого года за 9 матчей до конца регулярного чемпионата (на тот момент команда шла в зоне плей-офф с результатом 44-29).

«Кингс» расстались с Брауном в декабре 2024 после неудовлетворительного старта сезона (13-18). 55-летний специалист уже беседовал с «Никс» в 2020 году и произвел хорошее впечатление, но тогда клуб предпочел Тома Тибодо .