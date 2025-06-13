Джош Харт: «Все, кто поливают Тибса, – полный отстой»
Игрок «Нью-Йорка» оставил сообщение в защиту бывшего тренера в соцсетях.
«Все, кто поливают Тибса, – полный отстой. Клуб выбрал другой путь, но вы должны ценить то, что он сделал для команды и организации», – написал Харт.
«Никс» уволили Тома Тибодо, впервые за 25 лет выведшего команду в финал Востока, с поста главного тренера после проигрыша «Индиане» (2-4).
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Джоша Харта
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости