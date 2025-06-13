Джош Харт: «Все, кто поливают Тибса, – полный отстой»

Игрок «Нью-Йорка» оставил сообщение в защиту бывшего тренера в соцсетях.

«Все, кто поливают Тибса, – полный отстой. Клуб выбрал другой путь, но вы должны ценить то, что он сделал для команды и организации», – написал Харт .

«Никс» уволили Тома Тибодо , впервые за 25 лет выведшего команду в финал Востока, с поста главного тренера после проигрыша «Индиане» (2-4).