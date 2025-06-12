Джейлен Уильямс о 17 потерях «Оклахомы»: «Отстой. Они приводили к тачдаунам»
Джейлен Уильямс прокомментировал 17 потерь «Тандер» в 3-м матче финала.
«Отстой. Просто плохие невынужденные потери. Обычно они вредят, особенно в таких матчах, где ставки очень высоки и команды разделяет одно или два владения. Это очень контролируемые потери, и они приводили к очкам.
Мы совершили много нетипичных потерь, которые также приводили к тачдаунам. Или очкам, для тех, кто не знает этого выражения», – сказал форвард «Оклахомы».
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Геннадий Ильин
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