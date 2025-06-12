Майлз Тернер играл в 3-м матче финальной серии с ОРЗ

У Майлза Тернера респираторное заболевание.

Центровой «Индианы» Майлз Тернер играл в 3-м матче финальной серии против «Оклахомы» (116:107, 2-1), несмотря на респираторное заболевание, сообщает RG.

Тернер провел на паркете 30 минут, набрав 9 очков, сделав 2 подбора, 1 передачу, 1 перехват и 5 блок-шотов.

Главный тренер «Пэйсерс» Рик Карлайл сказал после игры, что Тернер, возможно, не сможет тренироваться в четверг.