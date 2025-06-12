Майлз Тернер играл в 3-м матче финальной серии с ОРЗ
У Майлза Тернера респираторное заболевание.
Центровой «Индианы» Майлз Тернер играл в 3-м матче финальной серии против «Оклахомы» (116:107, 2-1), несмотря на респираторное заболевание, сообщает RG.
Тернер провел на паркете 30 минут, набрав 9 очков, сделав 2 подбора, 1 передачу, 1 перехват и 5 блок-шотов.
Главный тренер «Пэйсерс» Рик Карлайл сказал после игры, что Тернер, возможно, не сможет тренироваться в четверг.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: RG.org
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