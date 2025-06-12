Леброн Джеймс: «Мы должны рассказывать истории наших игроков»

Леброн Джеймс раскритиковал СМИ за то, что они не рассказают истории игроков.

«У каждого из нас есть история. Существует много историй, которые можно рассказать, об игроках «Оклахомы» и об игроках «Индианы». Но дело в том, хотят ли ребята, которые проповедуют нашу игру, сделать домашнюю работу и выделить время, чтобы рассказать эти истории? Не похоже.

Мы должны защищать наших игроков, защищать наш продукт, а также повышать осведомленность. Я считаю, что наша игра – это в том числе истории. Мы должны рассказывать истории наших игроков, как они туда попали, почему они там, какой путь им пришлось пройти, чтобы туда попасть», – сказал форвард «Лейкерс » в подкасте Mind the Game.