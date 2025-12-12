  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Виктор Вембаньяма, Энтони Эдвардс и Кейд Каннингем – самые перспективные игроки НБА до 25 лет по мнению ESPN
16

Виктор Вембаньяма, Энтони Эдвардс и Кейд Каннингем – самые перспективные игроки НБА до 25 лет по мнению ESPN

ESPN составил список молодых игроков НБА с самым высоким потенциалом.

ESPN обновил рейтинг молодых игроков НБА до 25 лет с самым высоким долгосрочным потенциалом. Второй год подряд его возглавляет форвард «Сперс» Виктор Вембаньяма. Кроме него в тройке оказались финалист Запада последних двух сезонов защитник Энтони Эдвардс («Миннесота»), сохранивший за собой 2-ю строчку, и разыгрывающий «Детройта» Кейд Каннингем, поднявшийся на 10 позиций.

Топ-15:

  1. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио», 1);

  2. Энтони Эдвардс («Миннесота», 2);

  3. Кейд Каннингем («Детройт», 13);

  4. Джейлен Уильямс («Оклахома», 9);

  5. Алперен Шенгюн («Хьюстон», 10);

  6. Амен Томпсон («Хьюстон»);

  7. Эван Мобли («Кливленд», 8);

  8. Купер Флэгг («Даллас»);

  9. Чет Холмгрен («Оклахома», 5);

  10. Джейлен Джонсон («Атланта»);

  11. Скотти Барнс («Торонто», 11);

  12. Франц Вагнер («Орландо», 4);

  13. Паоло Банкеро («Орландо», 3);

  14. Джейлен Дюрен («Детройт»);

  15. Дени Авдия («Портленд»).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
logoХьюстон
logoФранц Вагнер
logoСан-Антонио
logoКливленд
logoДетройт
logoКупер Флэгг
logoАлперен Шенгюн
logoАмен Томпсон
logoОклахома-Сити
logoМиннесота
logoЭван Мобли
logoЧет Холмгрен
logoДжейлен Дюрен
logoАтланта
logoПортленд
logoОрландо
logoВиктор Вембаньяма
logoЭнтони Эдвардс
logoДжейлен Джонсон
logoПаоло Банкеро
logoСкотти Барнс
logoКейд Каннингем
logoДаллас
logoДени Авдия
logoНБА
logoДжейлен Уильямс
logoТоронто
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Рейтинг лучших команд НБА. «Лейкерс» поднялись на 3-е место, «Бостон» ворвался в Топ-10
8 декабря, 21:41
Рейтинг лучших команд НБА. «Финикс» и «Торонто» пробились в Топ-10, «Голден Стэйт» опустился на 16-е место
24 ноября, 20:01
Вырвиглазные площадки НБА вернулись. Ранжируем их от халтуры до произведения искусства
22 ноября, 19:00
Главные новости
Кубок НБА. 1/2 финала. «Сан-Антонио» прервал 16-матчевую победную серию «Оклахомы», несмотря на 29 очков Шэя Гилджес-Александера; 40 очков Джейлена Брансона помогли «Нью-Йорку» победить «Орландо»
11 минут назад
Джей Джей Редик: «Лейкерс» сделают все возможное, чтобы стать хорошей командой в защите»
15 минут назад
«Клипперс» отменили тренировку из-за неполного состава, Тайрон Лю отказался называть имена недоступных игроков
21 минуту назад
Кармело Энтони: «Если бы Леброн захотел, то лидировал бы в НБА по результативности в 23-м сезоне»
25 минут назад
Джейлен Уильямс о результате 73-9: «Есть более важная цель, чем этот рекорд»
39 минут назад
Вембаньяма о противостоянии с Холмгреном: «Любого игрока сложно опекать, когда тебе приходится помогать против MVP»
43 минуты назад
Джейлен Саггс травмировал бедро в полуфинале Кубка НБА. В первой половине игрок «Орландо» набрал 25 очков
55 минут назад
Эван Мобли пропустит от 2 до 4 недель из-за растяжения икроножной мышцы
сегодня, 04:23
Джейлен Брансон уронил на паркет Энтони Блэка и набрал 2 очка
сегодня, 04:17Видео
Трэй Янг вернется к полноценным тренировкам на следующей неделе
вчера, 20:30
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. «Уникаха» обыграла «Сан-Пабло Бургос», «Бреоган» уступил «Тенерифе» и другие результаты
вчера, 22:15
Чемпионат Франции. «Нанси» обыграл «Париж», «Элан Шалон» победил «Булазак»
вчера, 21:40
Кевон Харрис продолжит карьеру в Китае
вчера, 20:59
Чемпионат Италии. «Тренто» справился с «Венецией», «Триест» обыграл «Реджо-Эмилию»
вчера, 20:59
Чемпионат Турции. «Бахчешехир» уступил «Бешикташу», «Тюрк Телеком» крупно обыграл «Бурсаспор»
вчера, 20:30
Чемпионат Греции. АЕК крупно уступил «Панатинаикосу», «Ираклис» проиграл «Арису» и другие результаты
вчера, 20:27
Адриатическая лига. «Цедевита-Олимпия» победила «Босна Роял», «Илирия» уступила «Будучности»
вчера, 20:20
Матч «Гран-Канарии» против «Басконии» был перенесен из-за шторма «Эмилия»
вчера, 19:59
Айзейя Райдер был арестован за нарушение запрета на приближение к жене, бывший баскетболист узнал о нем через 6 месяцев постоянных контактов
вчера, 18:47
Жоан Пеньярройя продолжает оставаться основным кандидатом на позицию главного тренера в «Партизане»
вчера, 18:09