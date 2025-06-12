Беннедикт Матурин: «Стараюсь сделать так, чтобы сон закончился хорошо»
Беннедикт Матурин прокомментировал свое выступление в 3-м матче финала.
«Индиана – баскетбольный штат. Я впервые это почувствовал.
Хотя это и сон, я не пытаюсь жить во сне. Я стараюсь жить настоящим и сделать так, чтобы сон закончился хорошо, что означает победа в следующем матче и победа в чемпионате», – сказал форвард «Индианы».
Матурин установил личный рекорд плей-офф и повторил клубный рекорд плей-офф для игрока скамейки, набрав 27 очков в третьем матче финальной серии против «Оклахомы» (116:107, 2-1).
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Kanye East в соцсети X
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