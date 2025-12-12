«Гонка за MVP». Никола Йокич снова первый, Топ-4 без изменений, Джейлен Браун поднялся на 5-ю строчку

Никола Йокич остается на 1-й строчке нового рейтинга MVP НБА.

Никола Йокич лидирует в лиге по подборам и передачам и входит в Топ-5 по результативности. Сербский центровой продолжает оставаться лидером рейтинга претендентов на звание MVP.

Топ-4 остался без изменений. Защитник «Бостона » Джейлен Браун попал на 10-ю строчку на прошлой неделе, а на этой уже оказался на 5-й позиции. Браун проводит лучший отрезок в своей карьере (29,1 очка, 6,1 подбора, 4,8 передачи и 1,1 перехвата в среднем).

В десятку попали Джейлен Брансон, Остин Ривз и Энтони Эдвардс.

Топ-10 претендентов на MVP по версии NBA.com: