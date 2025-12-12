«Гонка за MVP». Никола Йокич снова первый, Топ-4 без изменений, Джейлен Браун поднялся на 5-ю строчку
Никола Йокич лидирует в лиге по подборам и передачам и входит в Топ-5 по результативности. Сербский центровой продолжает оставаться лидером рейтинга претендентов на звание MVP.
Топ-4 остался без изменений. Защитник «Бостона» Джейлен Браун попал на 10-ю строчку на прошлой неделе, а на этой уже оказался на 5-й позиции. Браун проводит лучший отрезок в своей карьере (29,1 очка, 6,1 подбора, 4,8 передачи и 1,1 перехвата в среднем).
В десятку попали Джейлен Брансон, Остин Ривз и Энтони Эдвардс.
Топ-10 претендентов на MVP по версии NBA.com:
Никола Йокич («Денвер», место в последнем рейтинге – 1);
Шэй Гилджес-Александер («Оклахома», 2);
Лука Дончич («Лейкерс», 3);
Кейд Каннингем («Детройт», 4);
Джейлен Браун («Бостон», 10);
Джейлен Брансон («Нью-Йорк»);
Остин Ривз («Лейкерс»);
Тайриз Макси («Филадельфия», 6);
Энтони Эдвардс («Миннесота»);
Алперен Шенгюн («Хьюстон», 9).