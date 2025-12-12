  • Спортс
  «Гонка за MVP». Никола Йокич снова первый, Топ-4 без изменений, Джейлен Браун поднялся на 5-ю строчку
5

«Гонка за MVP». Никола Йокич снова первый, Топ-4 без изменений, Джейлен Браун поднялся на 5-ю строчку

Никола Йокич остается на 1-й строчке нового рейтинга MVP НБА.

Никола Йокич лидирует в лиге по подборам и передачам и входит в Топ-5 по результативности. Сербский центровой продолжает оставаться лидером рейтинга претендентов на звание MVP.

Топ-4 остался без изменений. Защитник «Бостона» Джейлен Браун попал на 10-ю строчку на прошлой неделе, а на этой уже оказался на 5-й позиции. Браун проводит лучший отрезок в своей карьере (29,1 очка, 6,1 подбора, 4,8 передачи и 1,1 перехвата в среднем). 

В десятку попали Джейлен Брансон, Остин Ривз и Энтони Эдвардс.

Топ-10 претендентов на MVP по версии NBA.com:

  1. Никола ЙокичДенвер», место в последнем рейтинге – 1);

  2. Шэй Гилджес-Александер («Оклахома», 2);

  3. Лука ДончичЛейкерс», 3);

  4. Кейд Каннингем («Детройт», 4);

  5. Джейлен Браун («Бостон», 10);

  6. Джейлен Брансон («Нью-Йорк»);

  7. Остин Ривз («Лейкерс»);

  8. Тайриз Макси («Филадельфия», 6);

  9. Энтони Эдвардс («Миннесота»);

  10. Алперен Шенгюн («Хьюстон», 9).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
