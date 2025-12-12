Кендрик Перкинс: «Лейкерс» не смогут остановить даже машину на пешеходном переходе рядом со школой»

Кендрик Перкинс раскритиковал оборону «Лейкерс».

После проигрыша «Сперс» в 1/4 финала Кубка НБА главный тренер «Лейкерс » Джей Джей Редик признался, что соперники нашли их слабые точки и раз за разом вскрывали их.

Ведущий ESPN Кендрик Перкинс прокомментировал поражение команды из Лос-Анджелеса.

«У «Сперс» сделал заявку на звездный статус Стефон Касл (30+10). Но игра обнажила проблемы «Лейкерс» в обороне. «Лейкерс» не смогут остановить даже машину на пешеходном переходе рядом со школой. Все об этом знают, матч четко обрисовал эту ситуацию в игре на вылет, которая привлекла всеобщее внимание», – рассудил Перкинс.