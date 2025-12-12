Репортер Иэн Бэгли: «Нью-Йорк» будет среди многих интересующихся команд, если Хосе Альварадо станет доступным»
Иэн Бэгли рассказал о возможном объекте интереса «Никс».
«Новый Орлеан» провально начал сезон и на данный момент прощупывает рынок обменов в попытке оценить возможность перестройки. Одним из возможных активов может стать 27-летний защитник Хосе Альварадо. Уроженец Нью-Йорка (из Бруклина) играл в родном городе на школьном уровне и выступает за сборную Пуэрто-Рико.
«Команды в лиге внимательно смотрят за тем, кого «Новый Орлеан» выставит на рынок. Что они захотят в обмен? Если выходец из Нью-Йорка Хосе Альварадо будет доступен, «Никс» проявят интерес. Войдут в ряд многочисленных претендентов на игрока», – заявил репортер Иэн Бэгли.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: SNY
