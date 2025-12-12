1

Джейден Макдэниэлс: «Когда вижу цветной паркет, понимаю, что пришло время побороться за деньги»

«Тимбервулвз» рассказали об отношении к Кубку НБА.

В «Миннесоте» поделились впечатлениями от внутрисезонного турнира НБА.

«Чувствую рост внимания к Кубку среди игроков. Реальный. Игроки открыто обсуждают его. Это отличная инъекция адреналина на этом этапе сезона», – поделился главный тренер Крис Финч.

«Когда вижу цветной паркет, понимаю, что пришло время побороться за деньги. Мы пока не приезжали в Вегас. Хотелось бы войти в тройку, чтобы заработать. Любое из высоких мест пришлось бы кстати. Небольшой бонус», – рассказал форвард Джейден Макдэниэлс.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
logoКубок НБА
logoМиннесота
logoКрис Финч
logoДжейден Макдэниэлс
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Лично я считаю, что это немного отвлекает». Джонатан Айзек раскритиковал дизайн площадок для Кубка НБА
11 декабря, 18:27
«Нам нужна энергия со скамейки». Боунс Хайлэнд вытеснил Роба Диллингэма из ротации «Миннесоты»
10 декабря, 10:37
Лэй-ап Джейдена Макдэниэлса и блок-шот Амена Томпсона стали лучшими моментами игрового дня НБА
7 декабря, 11:00Видео
Главные новости
Кубок НБА. 1/2 финала. «Сан-Антонио» прервал 16-матчевую победную серию «Оклахомы», несмотря на 29 очков Шэя Гилджес-Александера; 40 очков Джейлена Брансона помогли «Нью-Йорку» победить «Орландо»
12 минут назад
Джей Джей Редик: «Лейкерс» сделают все возможное, чтобы стать хорошей командой в защите»
16 минут назад
«Клипперс» отменили тренировку из-за неполного состава, Тайрон Лю отказался называть имена недоступных игроков
22 минуты назад
Кармело Энтони: «Если бы Леброн захотел, то лидировал бы в НБА по результативности в 23-м сезоне»
26 минут назад
Джейлен Уильямс о результате 73-9: «Есть более важная цель, чем этот рекорд»
40 минут назад
Вембаньяма о противостоянии с Холмгреном: «Любого игрока сложно опекать, когда тебе приходится помогать против MVP»
44 минуты назад
Джейлен Саггс травмировал бедро в полуфинале Кубка НБА. В первой половине игрок «Орландо» набрал 25 очков
56 минут назад
Эван Мобли пропустит от 2 до 4 недель из-за растяжения икроножной мышцы
сегодня, 04:23
Джейлен Брансон уронил на паркет Энтони Блэка и набрал 2 очка
сегодня, 04:17Видео
Трэй Янг вернется к полноценным тренировкам на следующей неделе
вчера, 20:30
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. «Уникаха» обыграла «Сан-Пабло Бургос», «Бреоган» уступил «Тенерифе» и другие результаты
вчера, 22:15
Чемпионат Франции. «Нанси» обыграл «Париж», «Элан Шалон» победил «Булазак»
вчера, 21:40
Кевон Харрис продолжит карьеру в Китае
вчера, 20:59
Чемпионат Италии. «Тренто» справился с «Венецией», «Триест» обыграл «Реджо-Эмилию»
вчера, 20:59
Чемпионат Турции. «Бахчешехир» уступил «Бешикташу», «Тюрк Телеком» крупно обыграл «Бурсаспор»
вчера, 20:30
Чемпионат Греции. АЕК крупно уступил «Панатинаикосу», «Ираклис» проиграл «Арису» и другие результаты
вчера, 20:27
Адриатическая лига. «Цедевита-Олимпия» победила «Босна Роял», «Илирия» уступила «Будучности»
вчера, 20:20
Матч «Гран-Канарии» против «Басконии» был перенесен из-за шторма «Эмилия»
вчера, 19:59
Айзейя Райдер был арестован за нарушение запрета на приближение к жене, бывший баскетболист узнал о нем через 6 месяцев постоянных контактов
вчера, 18:47
Жоан Пеньярройя продолжает оставаться основным кандидатом на позицию главного тренера в «Партизане»
вчера, 18:09