Джейден Макдэниэлс: «Когда вижу цветной паркет, понимаю, что пришло время побороться за деньги»

«Тимбервулвз» рассказали об отношении к Кубку НБА.

В «Миннесоте» поделились впечатлениями от внутрисезонного турнира НБА .

«Чувствую рост внимания к Кубку среди игроков. Реальный. Игроки открыто обсуждают его. Это отличная инъекция адреналина на этом этапе сезона», – поделился главный тренер Крис Финч.

«Когда вижу цветной паркет, понимаю, что пришло время побороться за деньги. Мы пока не приезжали в Вегас. Хотелось бы войти в тройку, чтобы заработать. Любое из высоких мест пришлось бы кстати. Небольшой бонус», – рассказал форвард Джейден Макдэниэлс .