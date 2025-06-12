Тайриз Халибертон: «Говорящие головы на главных каналах меня не волнуют. Что они знают о баскетболе?»
Тайриз Халибертон отреагировал на советы экспертов быть более агрессивным.
«Комментарии всегда будут такими, какие они есть. Говорящие головы на главных каналах, честно говоря, обычно меня не волнуют. Что они знают о баскетболе?
В такое время я не так уж много сижу в социальных сетях. Я стараюсь держаться от них подальше, насколько могу. Но я вижу это. Иногда у меня дома может быть включен ESPN, а там это. Что есть, то есть», – сказал разыгрывающий «Индианы».
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Геннадий Ильин
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