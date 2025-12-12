1

Джеймс Уорти: «Молодежь с уверенностью и дисциплиной – у «Сперс» нет слабых сторон»

Джеймс Уорти высоко оценил «Сан-Антонио» после победы в Кубке НБА.

«Сперс» вышли в полуфинал Кубка НБА без Виктора Вембаньямы, обыграв «Лейкерс».

«Молодежь с уверенностью и дисциплиной – это рецепт сильной команды. Они показали это в матче. Организованность, жесткость. Они молоды, но в составе действительно хорошие игроки. Надежная ротация. У команды нет слабостей. А когда вернется Вембаньяма, это будет о-го-го!» – заявил член Зала славы баскетбола Джеймс Уорти.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Second Spectrum, Youtube Arman The Intelligent
