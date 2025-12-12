Фото
«Мечты «Чикаго» растаяли». Кирк Голдсберри обновил график эффективности клубов НБА

Аналитик Кирк Голдсберри выложил новый график эффективности клубов НБА.

В числе наблюдений Кирка Голдсберри за последние 10 матчей регулярного сезона НБА:

  1. «Оклахома» возьмет 74 матча.

  2. Больше похоже на Кубок Оклахомы.

  3. Дрэймонд Грин не может побеждать с этими парнями.

  4. «Торонто» забыл, как набирать очки.

  5. У «Мемфиса» 7-3 в последних 10 матчах!

  6. Мечты «Чикаго» растаяли.

  7. Мечты «Сакраменто» не существовали.

  8. «Вашингтон» – сплошные кошмары.

  9. «Мэджик», объясните, что происходит?

  10. «Нью-Йорк» на крутом подъеме.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети аналитика Кирка Голдсберри
