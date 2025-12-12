«Мечты «Чикаго» растаяли». Кирк Голдсберри обновил график эффективности клубов НБА
Аналитик Кирк Голдсберри выложил новый график эффективности клубов НБА.
В числе наблюдений Кирка Голдсберри за последние 10 матчей регулярного сезона НБА:
«Оклахома» возьмет 74 матча.
Больше похоже на Кубок Оклахомы.
Дрэймонд Грин не может побеждать с этими парнями.
«Торонто» забыл, как набирать очки.
У «Мемфиса» 7-3 в последних 10 матчах!
Мечты «Чикаго» растаяли.
Мечты «Сакраменто» не существовали.
«Вашингтон» – сплошные кошмары.
«Мэджик», объясните, что происходит?
«Нью-Йорк» на крутом подъеме.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети аналитика Кирка Голдсберри
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости