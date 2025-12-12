  • Спортс
Президент «Автодора» Олег Родионов: «Терренсу Эдвардсу были предоставлены практически идеальные условия, но начались проблемы с дисциплиной»

«Автодор» прокомментировал ситуацию с Терренсом Эдвардсом.

Молодой американский защитник «Автодора» Терренс Эдвардс не вернулся в Россию после отлучки в США. Эдвардс заявил о проблемах с руководством и безопасностью.

«Терренсу были предоставлены практически идеальные условия для дебюта – игровое время, а в связи с травмами и карт-бланш в нападении, он совершал более 15 бросков за игру. Главный тренер Миленко Богичевич очень много сделал для повышения тактической образованности Эдвардса, уделяя тому дополнительное время помимо командных тренировок. На самом деле, мало где бывают созданы более комфортные условия для молодого игрока.

По ходу сезона у Эдвардса начались проблемы с дисциплиной, опоздания на тренировки, командные мероприятия. В какой-то момент клуб был вынужден даже вынести официальное предупреждение игроку.

После ноябрьского матча в Красноярске клуб купил Терренсу авиабилет в США и обратно для того, чтобы тот лично смог привезти жену с ребенком в Саратов. И уже из США игрок поставил клуб перед фактом, что возвращаться он не собирается.

Оснований для одностороннего расторжения контракта не существует. Стоимость самого Эдвардса на рынке за время нахождения в «Автодоре» заметно возросла. Рассматриваем как вариант получения компенсации от стороны Эдвардса или его будущего клуба, так и взыскание понесенных потерь на поиск замены игроку через Баскетбольный арбитраж ФИБА», – сообщил президент клуба Олег Родионов в интервью каналу «Перехват».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Перехват», канал в сети Telegram
Олег Родионов
logoАвтодор
происшествия
logoЕдиная лига ВТБ
Терренс Эдвардс
