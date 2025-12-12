Дэнни Грин: «Стефон Касл определенно может называться частью «Большого трио»

Дэнни Грин высоко оценивает прогресс Стефона Касла.

«Лучший новичок» прошлого сезона защитник «Сперс» Стефон Касл удачно проводит свой 2-й сезон в лиге, набирая 18,1 очка, 6 подборов, 7,3 передачи и 1,5 перехвата за 31 минуту в среднем.

«Стефон Касл окончательно включился в игру и демонстрирует взрывной рост. Он определенно может называться частью «Большого трио» (с форвардом Виктором Вембаньямой и защитником Де’Аароном Фоксом).

Он начинал в качестве игрока оборонительного плана. Рефлексы, реакция. Отличная латеральная скорость, способность оставаться перед опекаемым игроком. Хороший атлет. Теперь он показывает прогресс в атаке, не торопится, действует наверняка, акробатически завершает проходы, грамотно отдает передачи. Не просто набирает очки, но в целом действует правильно на площадке», – рассудил бывший игрок и телеведущий Дэнни Грин .