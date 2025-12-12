Остин Ривз о Кубке НБА: «Все хотят выиграть больше денег. Это основная мотивация»
Чемпионы первого розыгрыша Кубка НБА «Лейкерс» дошли до 1/4 финала внутрисезонного турнира в этом году и поделились впечатлениями.
«Думаю, что все хотят выиграть больше денег. Это основная мотивация.
Только мне не нравится Вегас. Нужно проводить его в Лос-Анджелесе», – рассудил защитник Остин Ривз.
«Парни серьезно относятся к турниру. Хотят выиграть, отправиться в Вегас. В длинном сезоне, когда много рядовых матчей, это дает дополнительный заряд.
Мне нравятся дизайны арен. Да и фанатам интересно попробовать другую атмосферу.
Можно иногда менять место финальной стадии на другую нейтральную локацию. Есть много зрителей, которые вообще никогда не попадали на матч НБА», – рассказал форвард Макси Клебер.
«Игроки не видят особых проблем с турниром. Одна лишняя игра за полмиллиона долларов. Остальные матчи обычные.
Не думаю, что нужно каждый год ездить в Вегас. Может быть, Нью-Йорк?» – задумался форвард Джейк Ларэвиа.