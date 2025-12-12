2

Остин Ривз о Кубке НБА: «Все хотят выиграть больше денег. Это основная мотивация»

«Лейкерс» прокомментировали внутрисезонный турнир НБА.

Чемпионы первого розыгрыша Кубка НБА «Лейкерс» дошли до 1/4 финала внутрисезонного турнира в этом году и поделились впечатлениями.

«Думаю, что все хотят выиграть больше денег. Это основная мотивация.

Только мне не нравится Вегас. Нужно проводить его в Лос-Анджелесе», – рассудил защитник Остин Ривз.

«Парни серьезно относятся к турниру. Хотят выиграть, отправиться в Вегас. В длинном сезоне, когда много рядовых матчей, это дает дополнительный заряд.

Мне нравятся дизайны арен. Да и фанатам интересно попробовать другую атмосферу.

Можно иногда менять место финальной стадии на другую нейтральную локацию. Есть много зрителей, которые вообще никогда не попадали на матч НБА», – рассказал форвард Макси Клебер.

«Игроки не видят особых проблем с турниром. Одна лишняя игра за полмиллиона долларов. Остальные матчи обычные.

Не думаю, что нужно каждый год ездить в Вегас. Может быть, Нью-Йорк?» – задумался форвард Джейк Ларэвиа.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
