3

Иман Шамперт: «Янниса Адетокумбо влекут огни большого города. Травма сразу пройдет»

Иман Шамперт считает, что Яннис Адетокумбо устал от игры за «Бакс».

Звездный форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо является объектом множества слухов о возможном обмене. Игрок выбыл на 2-4 недели из-за травмы икроножной мышцы.

«Он просто ускоряет процесс. Мог бы выходить на площадку, но будет сидеть, потому что пытается устроить свой обмен. Все понимают, что происходит.

Он один из наиболее упорных трудяг в лиге. Как только сменит место, травма неожиданно пройдет. Он просто устал от игры за «Бакс». Его достал этот мелкий рынок. Его влекут огни большого города. Добро пожаловать в Нью-Йорк!» – заключил бывший баскетболист Иман Шамперт.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Fullcourtpass
logoМилуоки
logoНью-Йорк
logoИман Шамперт
травмы
logoНБА
