Телевизионные рейтинги WNBA упали на 55% после травмы Кейтлин Кларк
Травма Кейтлин Кларк стала причиной падения рейтингов WNBA.
По данным Nielsen, количество зрителей матчей женской НБА, транслируемых на национальном телевидении, упало на 55 процентов после травмы звезды «Индианы».
Телеаудитория матчей «Индианы» сократилась на 53% после травмы Кларк – 1 810 000 зрителей в среднем до травмы и 847 000 зрителей после травмы.
Кларк не играет из-за растяжения четырехглавой мышцы левого бедра.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: USA Today
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости