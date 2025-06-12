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Телевизионные рейтинги WNBA упали на 55% после травмы Кейтлин Кларк

Травма Кейтлин Кларк стала причиной падения рейтингов WNBA.

По данным Nielsen, количество зрителей матчей женской НБА, транслируемых на национальном телевидении, упало на 55 процентов после травмы звезды «Индианы».

Телеаудитория матчей «Индианы» сократилась на 53% после травмы Кларк – 1 810 000 зрителей в среднем до травмы и 847 000 зрителей после травмы.

Кларк не играет из-за растяжения четырехглавой мышцы левого бедра.

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Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
ФиниксФиникс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: USA Today
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