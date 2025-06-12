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Пейдж Бекерс набрала 35 очков в первом матче после травмы

Усилий Пейдж Бекерс не хватило для победы над «Финиксом».

«Даллас» продолжает проигрывать в женской НБА (1-10). В первом матче после сотрясения Пейдж Бекерс набрала 35 очков, 6 подборов и 4 передачи, реализовав 13 из 19 бросков с игры, 5 из 7 трехочковых и 4 из 5 штрафных.

1-й номер драфта стала 4-м новичком в истории команды, взявшим планку в 30 очков.

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Опубликовал: Виталий Ясеневич
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