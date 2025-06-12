Пейдж Бекерс набрала 35 очков в первом матче после травмы
Усилий Пейдж Бекерс не хватило для победы над «Финиксом».
«Даллас» продолжает проигрывать в женской НБА (1-10). В первом матче после сотрясения Пейдж Бекерс набрала 35 очков, 6 подборов и 4 передачи, реализовав 13 из 19 бросков с игры, 5 из 7 трехочковых и 4 из 5 штрафных.
1-й номер драфта стала 4-м новичком в истории команды, взявшим планку в 30 очков.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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