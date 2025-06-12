Пейдж Бекерс стала вторым новичком женской НБА после Кейтлин Кларк с 35 очками и 5 трехочковыми

Пейдж Бекерс присоединилась к Кейтлин Кларк со статистическим достижением.

1-й номер драфта-2025 набрала 35 очков в матче против «Финикса», реализовав 5 трехочковых попыток (5 из 7). Это второй случай в истории лиги с такой статистической линейкой у новичка.

В прошлом году это удалось 1-му номеру драфта-2024 Кейтлин Кларк, которая набрала 35 очков, попав 6 из 14 бросков из-за дуги в победной игре с «Далласом» 15 сентября, в предпоследнем матче регулярного сезона.