Женская НБА. «Миннесота» получила первое поражение в матче с «Сиэтлом», «Финикс» обыграл «Даллас»
«Миннесота» уступила «Сиэтлу» в гостях, поражение стало первым для команды в сезоне (9-1). «Финикс» обыграл «Даллас», несмотря на 35 очков Пейдж Бекерс.
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Лас-Вегас – Лос-Анджелес – 89:97 (17:29, 24:21, 24:21, 24:26)
ЛАС-ВЕГАС: Янг (34 + 8 подборов), Грэй (28), Эйжа Уилсон (13 + 8 подборов + 5 передач)
ЛОС-АНДЖЕЛЕС: Джексон (30 + 7 подборов), Хэмби (19 + 8 подборов + 7 передач), Стивенс (19 + 10 подборов, Плам (13 + 9 передач)
12 июня. 5.00
Сиэтл – Миннесота – 94:84 (32:27, 16:22, 20:16, 26:19)
СИЭТЛ: Огвумике (21 + 9 подборов), Уилер (20 + 9 передач), Диггинс-Смит (18 + 6 передач), Магбегор (13 + 8 подборов), Уильямс (12 + 8 подборов + 7 передач)
МИННЕСОТА: Коллиер (25 + 9 подборов + 5 передач), Макбрайд (19 + 6 передач), Смит (14 + 6 подборов)
12 июня. 5.00
Финикс – Даллас – 93:80 (21:20, 21:16, 25:21, 26:23)
ФИНИКС: Сабалли (20 + 9 подборов), Лакса (14), Хелд (11), Томас (11 + 10 передач) Уэстбелд (11)
ДАЛЛАС: Бекерс (25 + 6 подборов), Кэррингтон (11 + 8 подборов)
12 июня. 5.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.