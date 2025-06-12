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Женская НБА. «Миннесота» получила первое поражение в матче с «Сиэтлом», «Финикс» обыграл «Даллас»

Сегодня состоялись три матча регулярного чемпионата женской НБА.

«Миннесота» уступила «Сиэтлу» в гостях, поражение стало первым для команды в сезоне (9-1). «Финикс» обыграл «Даллас», несмотря на 35 очков Пейдж Бекерс.

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Лас-Вегас – Лос-Анджелес – 89:97 (17:29, 24:21, 24:21, 24:26)

ЛАС-ВЕГАС: Янг (34 + 8 подборов), Грэй (28), Эйжа Уилсон (13 + 8 подборов + 5 передач)

ЛОС-АНДЖЕЛЕС: Джексон (30 + 7 подборов), Хэмби (19 + 8 подборов + 7 передач), Стивенс (19 + 10 подборов, Плам (13 + 9 передач)

12 июня. 5.00

Сиэтл – Миннесота – 94:84 (32:27, 16:22, 20:16, 26:19)

СИЭТЛ: Огвумике (21 + 9 подборов), Уилер (20 + 9 передач), Диггинс-Смит (18 + 6 передач), Магбегор (13 + 8 подборов), Уильямс (12 + 8 подборов + 7 передач)

МИННЕСОТА: Коллиер (25 + 9 подборов + 5 передач), Макбрайд (19 + 6 передач), Смит (14 + 6 подборов)

12 июня. 5.00

Финикс – Даллас – 93:80 (21:20, 21:16, 25:21, 26:23)

ФИНИКС: Сабалли (20 + 9 подборов), Лакса (14), Хелд (11), Томас (11 + 10 передач) Уэстбелд (11)

ДАЛЛАС: Бекерс (25 + 6 подборов), Кэррингтон (11 + 8 подборов)

12 июня. 5.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
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