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Женская НБА. «Голден Стэйт» в овертайме одолел «Лос-Анджелес»

Сегодня состоялся один матч регулярного чемпионата женской НБА.

«Лос-Анджелес» дома уступил «Голден Стэйт» в овертайме (81:89).

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Лос-Анджелес – Голден Стэйт – 81:89 (23:25, 21:15, 21:25, 13:13, 3:11)

ЛОС-АНДЖЕЛЕС: Плам (24 + 4 подбора + 7 передач), Хэмби (20 + 9 подборов + 5 передач), Джексон (8).

ГОЛДЕН СТЭЙТ: Салаун (21 + 8 подборов), Торнтон (18 + 11 подборов), Лейте (15 + 5 подборов), Фагбенле (14 + 13 подборов + 4 перехвата + 4 блок-шота).

10 июня. 05.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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Опубликовал: Виталий Ясеневич
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