Женская НБА. «Голден Стэйт» в овертайме одолел «Лос-Анджелес»
Сегодня состоялся один матч регулярного чемпионата женской НБА.
«Лос-Анджелес» дома уступил «Голден Стэйт» в овертайме (81:89).
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Лос-Анджелес – Голден Стэйт – 81:89 (23:25, 21:15, 21:25, 13:13, 3:11)
ЛОС-АНДЖЕЛЕС: Плам (24 + 4 подбора + 7 передач), Хэмби (20 + 9 подборов + 5 передач), Джексон (8).
ГОЛДЕН СТЭЙТ: Салаун (21 + 8 подборов), Торнтон (18 + 11 подборов), Лейте (15 + 5 подборов), Фагбенле (14 + 13 подборов + 4 перехвата + 4 блок-шота).
10 июня. 05.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
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