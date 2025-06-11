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Женская НБА. «Индиана» крупно уступила «Атланте» в гостях, «Нью-Йорк» разгромил «Чикаго»

Сегодня состоялись два матча регулярного чемпионата женской НБА.

«Атланта» разгромила «Индиану», действующий чемпион «Нью-Йорк» крупно обыграл «Чикаго».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

АтлантаИндиана - 77:58 (22:19, 11:14, 23:9, 21:16)

АТЛАНТА: Грэй (23 + 6 подборов), Джонс (21 + 10 подборов), Коффи (10 + 7 подборов)

ИНДИАНА: Ховард (15 + 10 подборов), Макдональд (14), Митчелл (11)

11 июня. 2.30

Нью-Йорк – Чикаго - 85:66 (26:15, 26:17, 18:10, 15:24)

НЬЮ-ЙОРК: Ионеску (23 + 7 передач), Стюарт (18 + 7 подборов + 5 передач), Берк (15)

ЧИКАГО: Риз (17 + 11 подборов), Эткинс (11)

11 июня. 3.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
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