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«Голден Стэйт» будет среди претедентов на Бобби Портиса

Бобби Портис может перейти в «Голден Стэйт».

«Голден Стэйт» всегда был командой, за которой нужно следить, когда дело касается Портиса, у которого есть известный поклонник в лице главного тренера Стива Керра с тех пор, как они вместе участвовали в чемпионате мира 2023 года в составе сборной США.

Руководители команды ожидают, что у Портиса будет множество вариантов на рынке, хотя, как говорят источники, «Милуоки» хотел бы сохранить 30-летнего форварда», – пишет инсайдер Джейк Фишер.

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ФиниксФиникс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Stein Line
logoГолден Стэйт
logoМилуоки
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возможные переходы
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