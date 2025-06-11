«Голден Стэйт» будет среди претедентов на Бобби Портиса
Бобби Портис может перейти в «Голден Стэйт».
«Голден Стэйт» всегда был командой, за которой нужно следить, когда дело касается Портиса, у которого есть известный поклонник в лице главного тренера Стива Керра с тех пор, как они вместе участвовали в чемпионате мира 2023 года в составе сборной США.
Руководители команды ожидают, что у Портиса будет множество вариантов на рынке, хотя, как говорят источники, «Милуоки» хотел бы сохранить 30-летнего форварда», – пишет инсайдер Джейк Фишер.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Stein Line
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