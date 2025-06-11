«Голден Стэйт» будет среди претедентов на Бобби Портиса

Бобби Портис может перейти в «Голден Стэйт».

«Голден Стэйт » всегда был командой, за которой нужно следить, когда дело касается Портиса , у которого есть известный поклонник в лице главного тренера Стива Керра с тех пор, как они вместе участвовали в чемпионате мира 2023 года в составе сборной США.

Руководители команды ожидают, что у Портиса будет множество вариантов на рынке, хотя, как говорят источники, «Милуоки » хотел бы сохранить 30-летнего форварда», – пишет инсайдер Джейк Фишер.