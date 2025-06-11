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Дрэймонд Грин: «Баскетбол стал игрой для детей богачей. В нем нет воображения»

Дрэймонд Грин посетовал на изменение баскетбола.

Форвард «Голден Стэйт» согласился с мнением Леброна Джеймса, которому не нравится засилье индивидуальных тренеров, жестко направляющих развитие молодежи.

«Он заявил, что новое поколение полагается на тренеров, вместо того чтобы просто играть. Я согласен с этим. Понятия не имел о настоящих индивидуальных тренировках до университета. Я просто играл весь день.

Самостоятельное изучение игры очень сильно отличается от четкого руководства. Как можно научиться использовать творческий подход? Понять, на что именно ты способен?

Есть время и место для тренера. Но теперь нужны вложения, чтобы добиться успеха. Баскетбол перестал быть игрой бедняков и стал игрой для детей богачей. Дни Леброна Джеймса из семьи матери-одиночки уходят. Если у тебя нет денег, ничего не выйдет.

Поэтому и баскетбол стал хуже. Нет воображения. Все играют одинаково. И это результат работы тренеров», – заключил Дрэймонд Грин.

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Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
ФиниксФиникс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети The Draymond Green Show with Baron Davis
logoЛеброн Джеймс
logoДрэймонд Грин
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