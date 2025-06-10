«Бруклин», «Юта», «Лейкерс», «Детройт» и «Голден Стэйт» – возможные претенденты на Кристапса Порзингиса
Названы пять потенциальных претендентов на Кристапса Порзингиса.
Журналист Boston.com Конор Рош назвал пять команд, которые могли бы заключить сделку по приобретению центрового «Селтикс» Кристапса Порзингиса. Это «Бруклин», «Юта», «Лейкерс», «Детройт» и «Голден Стэйт».
«Селтикс» рассмотрят возможность обмена с участием Порзингиса, чтобы сократить платежную ведомость клуба и избежать налога на роскошь.
Зарплата Порзингиса за сезон-2025/26 составит 30,7 млн долларов, и его обмен может помочь «Бостону» освободить значительное пространство в платежке.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Boston.com
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