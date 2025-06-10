«Бруклин», «Юта», «Лейкерс», «Детройт» и «Голден Стэйт» – возможные претенденты на Кристапса Порзингиса

Названы пять потенциальных претендентов на Кристапса Порзингиса.

Журналист Boston.com Конор Рош назвал пять команд, которые могли бы заключить сделку по приобретению центрового «Селтикс» Кристапса Порзингиса . Это «Бруклин », «Юта», «Лейкерс », «Детройт» и «Голден Стэйт ».

«Селтикс» рассмотрят возможность обмена с участием Порзингиса, чтобы сократить платежную ведомость клуба и избежать налога на роскошь.

Зарплата Порзингиса за сезон-2025/26 составит 30,7 млн ​​долларов, и его обмен может помочь «Бостону » освободить значительное пространство в платежке.