Бывшие игроки «Вашингтона» становятся чемпионами 8 лет подряд
Абсурдная серия может продолжиться и этом сезоне.
С 2017 года в каждой команде-чемпионе был хотя бы один бывший игрок «Уизардс».
2017, «Голден Стэйт»: Шон Ливингстон и Джавейл Макги.
2018, «Голден Стэйт»: Шон Ливингстон и Джавейл Макги.
2019, «Торонто»: Джоди Микс.
2020, «Лейкерс»: Дуайт Ховард, Джавейл Макги и Маркифф Моррис.
2021, «Милуоки»: Бобби Портис.
2022, «Голден Стэйт»: Гэри Пэйтон II, Отто Портер и Крис Чиозза.
2023, «Денвер»: Кентавиус Колдуэлл-Поуп, Джефф Грин, Иш Смит и Томас Брайант.
2024, «Бостон»: Кристапс Порзингис.
Для того, чтобы серия продолжилась, финал 2025 года должна выиграть «Индиана», так как в ее составе выступают Томас Брайант и Джарас Уокер (был выбран «Уизардс» на драфте и тут же обменян в «Пэйсерс»).
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Fadeaway World
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