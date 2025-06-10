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Бывшие игроки «Вашингтона» становятся чемпионами 8 лет подряд

Абсурдная серия может продолжиться и этом сезоне.

С 2017 года в каждой команде-чемпионе был хотя бы один бывший игрок «Уизардс».

2017, «Голден Стэйт»: Шон Ливингстон и Джавейл Макги.

2018, «Голден Стэйт»: Шон Ливингстон и Джавейл Макги.

2019, «Торонто»: Джоди Микс.

2020, «Лейкерс»: Дуайт Ховард, Джавейл Макги и Маркифф Моррис.

2021, «Милуоки»: Бобби Портис.

2022, «Голден Стэйт»: Гэри Пэйтон II, Отто Портер и Крис Чиозза.

2023, «Денвер»: Кентавиус Колдуэлл-Поуп, Джефф Грин, Иш Смит и Томас Брайант.

2024, «Бостон»: Кристапс Порзингис.

Для того, чтобы серия продолжилась, финал 2025 года должна выиграть «Индиана», так как в ее составе выступают Томас Брайант и Джарас Уокер (был выбран «Уизардс» на драфте и тут же обменян в «Пэйсерс»).

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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Fadeaway World
logoВашингтон
logoТоронто
logoИндиана
logoДжавейл Макги
Джарас Уокер
logoКристапс Порзингис
logoДжоди Микс
logoЛейкерс
logoГэри Пэйтон II
logoДенвер
logoКрис Чиозза
logoИш Смит
logoГолден Стэйт
logoДжефф Грин
logoМаркифф Моррис
logoБостон
logoМилуоки
logoШон Ливингстон
logoБобби Портис
logoОтто Портер
logoТомас Брайант
logoДуайт Ховард
logoНБА
logoКентавиус Колдуэлл-Поуп
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