Бывшие игроки «Вашингтона» становятся чемпионами 8 лет подряд

Абсурдная серия может продолжиться и этом сезоне.

С 2017 года в каждой команде-чемпионе был хотя бы один бывший игрок «Уизардс».

2017, «Голден Стэйт» : Шон Ливингстон и Джавейл Макги.

2018, «Голден Стэйт» : Шон Ливингстон и Джавейл Макги.

2019, «Торонто» : Джоди Микс .

2020, «Лейкерс »: Дуайт Ховард , Джавейл Макги и Маркифф Моррис.

2021, «Милуоки» : Бобби Портис.

2022, «Голден Стэйт» : Гэри Пэйтон II, Отто Портер и Крис Чиозза.

2023, «Денвер» : Кентавиус Колдуэлл-Поуп, Джефф Грин, Иш Смит и Томас Брайант.

2024, «Бостон» : Кристапс Порзингис.

Для того, чтобы серия продолжилась, финал 2025 года должна выиграть «Индиана», так как в ее составе выступают Томас Брайант и Джарас Уокер (был выбран «Уизардс» на драфте и тут же обменян в «Пэйсерс»).