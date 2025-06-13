Как в спорте появились чемпионские перстни

А раньше их легко меняли на ужин.

ЦСКА победил «Зенит» в финале Единой лиги ВТБ, и чемпиону сезона достались знаменитые перстни с уникальным дизайном, разработанным OLIMPBET .

Как в мировом спорте зародилась традиция вручать перстни как символ лучших?

Все началось в позапрошлом веке. Те перстни теперь подорожали в тысячи раз

Считается, что первые чемпионские перстни получили хоккеисты «Монреаля» в 1893 году – победители Любительской хоккейной ассоциации Канады и первого Кубка Стэнли.

С наградой от организаторов турнира перстни никак не связаны. Это была инициатива монреальской спортивной ассоциации – отдельно поощрить команду, которая к тому времени несколько лет подряд с 1888-го становилась лучшей в Канаде.

Задача – отметить каждого игрока, затратив при этом не более $10. Так что перстни получились простыми и напоминали обручальные кольца. Ничего лишнего: скрещенные клюшки и шайба, аббревиатура клуба – снаружи, а внутри – имена игроков, слово «Champions» и годы побед.

Тогда они стоили $10, теперь продаются на аукционе за $55 тысяч. Одно из таких колец представлено в Зале хоккейной славы в Торонто.

Традиция возобновилась с 1920-х, но радовала не всех: перстни легко меняли на часы, зажимы для галстука или ужины

Есть соблазн сказать, что вручение перстней «Монреалю» в 1893-м заложило традицию и на другие виды североамериканского спорта ровно с того времени. Но нет – для формирования новой культуры пришлось подождать еще лет 30.

Традиция с памятными подарками существовала, просто она не касалась перстней: в начале XX века в бейсболе чемпионы регулярно получали какой-то бонус в виде цепочек, часов или медалей, даже зажимов для галстука или булавок.

Наконец, в 1922 году команда «Нью-Йорк Джайнтс» проголосовала за перстни – и добилась их. Уже с бриллиантом, в отличие от монреальских.

Следующим чемпионам снова вручались различные вещи, через несколько лет команды все-таки вернулись к перстням, а с 1932 года этот атрибут стал обязательным при награждении победителей в бейсбольной лиге.

В другие виды спорта перстни проникли позже. В НБА с начала лиги – с 1946 года, в НФЛ – с 1967-го, когда состоялся первый Супербоул, а в НХЛ они вернулись с 1972-го. В 1990-х перстни внедрились и в футбол, когда появился Кубок МЛС. В 1995-м в бейсболе ими стали награждать и финалистов Мировой серии.

И все же в середине прошлого века перстни еще не считались чем-то абсолютно уникальным, так что игроки периодически просили какие-то другие более нужные им вещи.

Например, бейсболисты Фрэнк Кросетти и Томми Хенрик предложили подарить им новые ружья, а Йоги Берра – кольцо или кулон для жены. Хоккеисты охотно заказывали вместо перстней роскошный ужин, столовые приборы или телевизоры.

Легенда «Бостона» и восьмикратный чемпион НБА Джон Хавличек вместо колец больше был рад наручным часам (дважды) и даже ликерному подносу – но кроме них все равно получил пять перстней.

Со временем менялись дизайн и состав колец, они приобретали еще большую ценность. Самая долгая традиция – в бейсболе: после победы «Марлинс» в 2003-м стоимость заказанных ими перстней составила около $20 тысяч за штуку, а в 2016-м долгожданная победа «Чикаго» впервые за 108 лет позволила им затратить примерно $70 тысяч на каждый.

Иногда команды берут не только стоимостью, но и количеством. «Ред Сокс» после 2004-го заказали больше 500 перстней, чтобы отблагодарить еще и персонал, а для «Канзас Сити» вообще выпустили около 700 колец в 2015-м. Конечно, они не все одинаковые: есть дорогие перстни категории «А» – для игроков и тренерского штаба, а есть «В» и «С» – уже без драгоценных камней и для персонала.

Перстни в НБА: от обычного кольца в 1940-х – до крутого дизайна уже в 1970-х

В НБА тенденция прижилась с возникновения лиги, хотя и не сразу – только в конце 1950-х это превратилось действительно в традицию с награждением.

Поначалу кольца изготавливались без драгоценных камней и просто с гравировкой. Позже перстни увеличились в размерах, приобрели бриллианты и логотипы, а ближе к 1990-м получили более сложный дизайн и высокую ценность – игроки стали гордиться ими публично.

С конца 1990-х и начала 2000-х и произошел переход от простых наград к символу большой победы, чуть ли не главному критерию величия: перстни стали частью культуры и начали проникать в музыку (особенно у рэперов), кино (все чаще – в фильмах о спорте), моду (как мотив в аксессуарах и принтах) и интернет (разные мемы и цитаты).

А вот как все начиналось. Например, в 1947-м перстень для победителя – «Филадельфии Уорриорс» (сейчас – «Голден Стэйт») – выглядел так.

Перстни для «Сиракьюс» (сейчас – «Филадельфия») в 1955-м смотрелись поинтереснее.

«Бостон» в 1968-м выиграл десятый чемпионский титул. Но велика ли разница между первым и десятым – в перстнях?

Только через 19 лет после этого десятое чемпионство отметили «Лейкерс» – и вот каким изобретением.

Так первый титул в 1989-м отпраздновал «Детройт». А там было что праздновать – укатали «Лейкерс» в четырех финалах!

А дальше – эра «Чикаго Буллс». Вот с какого перстня она началась.

Через пару лет – вот так оформили приз.

А шестой титул отметили большим количеством камней.

«Лейкерс» в 2000-м выиграли 12-й титул. Это первые перстни Шакила О’Нила и Кобе Брайанта.

Интересный дизайн в 2002-м – посвящен треугольному нападению «Лейкерс». Такую тактику придумал баскетбольный тренер Текс Уинтер – помощник Фила Джексона, который тогда возглавлял «Лейкерс». Ее и попытались нанести прямо на перстень.

А так первую победу в НБА отмечал «Майами» в 2006-м.

«Сан-Антонио» победил в 2007-м и поместил рисунок с молотом и камнями. Отсылка – к цитате, которая висела в раздевалке. Ее автор – Якоб Риис, а звучит она так:

«Когда кажется, что уже ничто не может мне помочь, я иду и смотрю на каменотеса, который бьет по камню сотни раз, и ни одной трещины не появляется на его поверхности. Но когда сто первый удар раскалывает его надвое, я понимаю, что не последний удар разбил этот камень, а все те, что были до него».

Красиво же?

В 2011-м выиграл «Даллас», и владелец клуба Марк Кьюбан придумал дарить не перстни, а золотые браслеты. Команда не поняла этот ход, а Дирк Новицки сказал прямо: «Перстни – это классика. Я бы проголосовал за них. Я же мужчина. Не знаю, как отнесся бы к браслету».

Что ж, уговорили.

В следующем году перстень впервые забрал Леброн Джеймс – победил с «Майами».

А еще через три года Стеф Карри получил вот такой.

В 2016-м Тимофей Мозгов и Александр Каун примерили перстни в «Кливленде».

«Торонто» не пожалел денег в 2019-м после первого титула. Говорят, такой перстень обходился в $75 тысяч. Первое одобрение получил от Кайла Лаури.

«Голден Стэйт» в 2022-м не оригинальничал, но красоту навел в любом случае.

Первый титул «Денвера» через год отметили вот таким шедевром.

А «Бостон» отпраздновал победу впервые за 16 лет таким перстнем.

Кажется, с каждым годом эти штуки становятся все круче.

Приключения с перстнями: их теряют, дарят, продают и даже случайно выбрасывают

Периодически спортсмены расстаются с перстнями и получают за них внушительные суммы. Например, побеждавший с «Лейкерс» Рон Артест продал его на аукционе более чем за полмиллиона долларов и направил средства на защиту психического здоровья трудных подростков – то есть потратил на благотворительность.

Антуан Уокер занимался этим после признания банкротом – пришлось продавать имущество и перстень тоже: награда ушла за $21,5 тысячи. Пэт Райли случайно их выбросил при разработке дизайна для новой награды, а у Патрика Юинга украли перстень NCAA: вернул, когда воры попытались продать кражу на eBay.

Андре Игудала шутил над Джавейлом Макги: вручал ему приз, открыл коробочку – а она оказалась пустой. Но потом положил туда перстень, который все это время держал в руке.

Клэй Томпсон дарил свой перстень врачу Ричарду Феркелу, который оперировал его ахиллово сухожилие в 2020-м. Защитник вернулся и выиграл с «Голден Стэйт» НБА в 2022-м. «Никогда не смогу полностью вас отблагодарить», – добавил Томпсон, вручая подарок.

Самая свежая история: Джейлен Браун после победы «Бостона» в 2024-м умудрился потерять его на параде, а два фаната нашли и отдали, а взамен получили подарки – подписанные мяч, майки, приглашения на церемонию вручения колец.

Карим Абдул-Джаббар продал разные вещи, включая четыре перстня, для помощи в обучении молодежи: «Вместо того чтобы смотреть на блеск драгоценных камней или позолоту, я бы лучше посмотрел в восхищенное лицо ребенка и подумал, что я могу сделать для их будущего».

Джулиус Ирвинг тоже продавал перстень – выручил почти полмиллиона долларов и часть средств отправил Армии спасения (благотворительной организации). А перстень Кобе Брайанта с финала-2000, который Кобе дарил своему отцу, ушел почти за миллион.

Самой крупной продажей перстня считается в бейсболе. Бейб Рут получил его в 1927-м, а через 90 лет кольцо приобрели на аукционе за $2,1 миллиона.

В Единой лиге ВТБ традицию с перстнями возобновил OLIMPBET

В российском баскетболе церемония прижилась не сразу и с паузой: их дарили чемпионам страны в период 2003-2012, а с сезона-2022/23 традицию перезапустили в Единой лиге ВТБ благодаря партнеру турнира OLIMPBET .

В 2023-м сезон взял казанский УНИКС – и получил первые в истории лиги чемпионские перстни.

В феврале 2024-го перстни для нового чемпиона были представлены на Матче звезд. Через несколько месяцев они достались ЦСКА, который обыграл УНИКС в пяти финальных матчах.

Для создания перстней OLIMPBET сотрудничает с российским ювелирным брендом Marfin Jewelry. Ювелир Артем Марфин рассказывал «Ведомости. Спорту»: «Я уже делал чемпионские перстни для лиги кулачных боев Top Dog. Что же касается перстней для чемпионов Единой лиги ВТБ – это самое сложное украшение, которое я когда-либо изготавливал, зато на выходе получился прекрасный продукт.

Очень много деталей, каждый перстень со своими особенностями, а моя задача – сделать 70 штук».

В 2025-м чемпионы получили перстни. Вот такие.

Очень симпатично.

В финале Единой лиги ВТБ за эту красоту боролись «Зенит» и ЦСКА. Первый матч остался за ЦСКА, два следующих выиграл «Зенит» и повел в серии 2-1. Это был последний успех петербуржцев, в следующих трех играх победил ЦСКА.

Чемпиону хватило шести матчей, в последнем из которых перевес над «Зенитом» составил 23 очка. Так что перстни достались ЦСКА после победы в серии 4-2.

ЦСКА защитил титул чемпиона, который завоевал и в прошлом году.

Для ЦСКА это 12-е чемпионство в турнирах Единой лиги ВТБ из 15 всего.

Фото: olimp.bet ; classicauctions.net ; sportscollectorsdigest.com ; , lakers , spurs , cavs , warriors , raptors ; x/NBA ; warriors

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