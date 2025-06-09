Женская НБА. «Миннесота» разгромила «Даллас», «Вашингтон» вынес «Коннектикут»
Сегодня состоялись два матча регулярного чемпионата женской НБА.
«Даллас» на домашнем паркете крупно уступил «Миннесоте» (65:81), «Вашингтон» разгромил «Коннектикут» (104:67).
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Вашингтон – Коннектикут – 104:67 (28:21, 22:15, 28:17, 26:14)
ВАШИНГТОН: Сайкс (28 + 6 передач), Остин (14 + 5 подборов), Эдвардс (13 + 7 подборов).
КОННЕКТИКУТ: Чарльз (17 + 9 подборов), Мабрей (15 + 7 подборов + 8 передач), Шелдон (15).
8 июня. 22.00
Даллас – Миннесота – 65:81 (14:24, 25:22, 17:11, 9:24)
ДАЛЛАС: Огунбовале (26 + 5 подборов + 6 передач), Сигрист (15 + 11 подборов), Кэррингтон (6 + 7 подборов).
МИННЕСОТА: Коллиер (28 + 10 подборов + 4 передачи), Макбрайд (21), Хидеман (9).
8 июня. 23.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
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