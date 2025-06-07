Андрей Лопатин: «В первой игре с «Локомотивом-Кубань» попали по руке, но перелома не было, решили, что буду играть дальше»
Форвард УНИКСа выступал в серии за 3-е место с повреждением.
– Говорят, что ты на уколах играл. Это правда?
– Да, так получилось, что в первой игре мне попали по руке. Перелома не было, поэтому было принято решение дальше уже играть и помогать команде в такой непростой бронзовой серии. Не без труда, почему и бросков с моей стороны было не так много в последующих встречах.
УНИКС стал обладателем бронзовых медалей, обыграв «Локомотив-Кубань» в серии за 3-е место со счетом 3-1.
В 4-м матче серии Андрей Лопатин отметился 3 очками (1 из 4 с игры) и 5 подборами.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Единой лиги ВТБ
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