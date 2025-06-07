Андрей Лопатин: «В первой игре с «Локомотивом-Кубань» попали по руке, но перелома не было, решили, что буду играть дальше»

Форвард УНИКСа выступал в серии за 3-е место с повреждением.

– Говорят, что ты на уколах играл. Это правда?

– Да, так получилось, что в первой игре мне попали по руке. Перелома не было, поэтому было принято решение дальше уже играть и помогать команде в такой непростой бронзовой серии. Не без труда, почему и бросков с моей стороны было не так много в последующих встречах.

УНИКС стал обладателем бронзовых медалей, обыграв «Локомотив-Кубань » в серии за 3-е место со счетом 3-1.

В 4-м матче серии Андрей Лопатин отметился 3 очками (1 из 4 с игры) и 5 подборами.