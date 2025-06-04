УНИКС расстанется с Маркусом Кином

Маркус Кин покинет УНИКС.

Казанский клуб не будет предлагать новое соглашение разыгрывающему Маркусу Кину (30 лет, 175 см).

Американец присоединился к УНИКСу перед дедлайном дозаявок, заменив травмированного Тони Тэйлора. В 11 матчах плей-офф Лиги ВТБ Кин набирал в среднем 10,3 очка, делал 2,3 подбора и 2,7 передачи.

До переезда в Россию Кин выступал в Греции за «Марусси».