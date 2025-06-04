УНИКС расстанется с Маркусом Кином
Маркус Кин покинет УНИКС.
Казанский клуб не будет предлагать новое соглашение разыгрывающему Маркусу Кину (30 лет, 175 см).
Американец присоединился к УНИКСу перед дедлайном дозаявок, заменив травмированного Тони Тэйлора. В 11 матчах плей-офф Лиги ВТБ Кин набирал в среднем 10,3 очка, делал 2,3 подбора и 2,7 передачи.
До переезда в Россию Кин выступал в Греции за «Марусси».
Кто станет чемпионом НБА?4881 голос
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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