Евгений Богачев о сезоне-2024/25: «Получилось удовлетворительно, но бронза – тоже медаль»

Евгений Богачев заявил, что УНИКС мог выступить лучше выступить в сезоне-2024/25.

«Сезон сложился для нас очень тяжело. У игроков было очень много проблем: болезни, травмы. Пришлось менять состав прямо перед стартом плей-офф из-за повреждения Тони Тэйлора. Пришло два новых игрока, которых в короткие сроки надо было интегрировать в систему тренера. Получилось удовлетворительно. Но ничего, кое-как справились. Бронза – тоже медаль.

Конечно, хотелось бы сыграть в финальной серии, но ЦСКА мы проиграли по делу. В первом матче серии вообще сложилось такое впечатление, что команду забыли разбудить. Забить всего один трехочковый из 18... Это, конечно, очень слабый показатель. Хотя по потенциалу могли дать бой армейцам не хуже, чем сейчас это делает «Зенит». Все-таки мы обыграли их в последнем матче регулярки, понимали их слабые места, но не сложилось», – сказал президент казанского клуба.