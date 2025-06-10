«Новый Орлеан» рассмотрит варианты обмена Брюса Брауна по схеме «сайн-энд-трейд»

«Пеликанс» могут обменять Брюса Брауна.

Ожидается, что «Новый Орлеан» рассмотрит возможность обмена форварда по схеме «сайн-энд-трейд».

Браун вызовет значительный интерес у команд, претендующих на чемпионство, которым нужны фланговые игроки, отмечает репортер Эван Сайдери.

Браун в этом сезоне провел за «Пеликанс» 23 матча, набирая в среднем 8,2 очка, 4,2 подбора и 2,4 передачи.