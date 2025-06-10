«Новый Орлеан» рассмотрит варианты обмена Брюса Брауна по схеме «сайн-энд-трейд»
«Пеликанс» могут обменять Брюса Брауна.
Ожидается, что «Новый Орлеан» рассмотрит возможность обмена форварда по схеме «сайн-энд-трейд».
Браун вызовет значительный интерес у команд, претендующих на чемпионство, которым нужны фланговые игроки, отмечает репортер Эван Сайдери.
Браун в этом сезоне провел за «Пеликанс» 23 матча, набирая в среднем 8,2 очка, 4,2 подбора и 2,4 передачи.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
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