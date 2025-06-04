Ценность Зайона Уильямсона может упасть до уровня «плохих контрактов без драфт-пиков» в вероятном обмене

Зайон Уильямсон теряет в стоимости.

Скандальный иск с обвинениями в насилии , возможно, окончательно уронил ценность форварда «Нового Орлеана» на рынке обменов.

Репортер Шэмит Дуа обрисовал последние мнения в лиге касательно Уильямсона . По его словам, менеджеры видят возможность обмена баскетболиста только на «плохие контракты без драфт-пиков». Возможных партнеров по сделке пугает здоровье форварда и многочисленные проблемы за рамками баскетбола.

«Будут клубы, которые не станут обращать внимание на ситуацию за пределами площадки, но это будут организации на грани отчаяния», – заявил обозреватель.

В качестве примерной сделки указывается обмен на Эндрю Уиггинса и Данкана Робинсона .