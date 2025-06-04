Ценность Зайона Уильямсона может упасть до уровня «плохих контрактов без драфт-пиков» в вероятном обмене
Зайон Уильямсон теряет в стоимости.
Скандальный иск с обвинениями в насилии, возможно, окончательно уронил ценность форварда «Нового Орлеана» на рынке обменов.
Репортер Шэмит Дуа обрисовал последние мнения в лиге касательно Уильямсона. По его словам, менеджеры видят возможность обмена баскетболиста только на «плохие контракты без драфт-пиков». Возможных партнеров по сделке пугает здоровье форварда и многочисленные проблемы за рамками баскетбола.
«Будут клубы, которые не станут обращать внимание на ситуацию за пределами площадки, но это будут организации на грани отчаяния», – заявил обозреватель.
В качестве примерной сделки указывается обмен на Эндрю Уиггинса и Данкана Робинсона.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube In The N.O.
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