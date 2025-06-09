Генменеджер «Пеликанс» Брайсон Грэм станет новым вице-президентом по баскетбольным операциям «Атланты»

«Хоукс» нашли главу баскетбольных операций.

Реорганизация фронт-офиса команды подходит к заключительному этапу. Отдел баскетбольных операций в должности старшего вице-президента возглавит Брайсон Грэм. Специалист стал генменеджером «Нового Орлеана» прошлым летом после ухода Трэджана Лэнгдона в «Детройт » и теперь тоже покинул клуб.

«Атланта» также переманила Питера Динуидди из офиса «Филадельфии». Специалист станет старшим вице-президентом отдела стратегии и аналитики.