Джо Дюмарс: «Зайон Уильямсон останется центральной фигурой в «Новом Орлеане»
Джо Дюмарс рассказал о планах «Пеликанс» относительно Зайона Уильямсона.
«У меня состоялись очень хорошие разговоры с Зайоном. Мы обедали, ужинали, смотрели вместе игры плей-офф.
У меня было несколько очень честных разговоров с ним. Несколько очень прямых и честных разговоров. Мы собираемся идти вперед с Зайоном. Он останется центральной фигурой в этой команде», – сказал новый исполнительный вице-президент по баскетбольным операциям «Нового Орлеана».
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: New Orleans Times-Picayune
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