Известный адвокат Тони Бузби отказался представлять порноактрису в иске против Зайона Уильямсона

Морайя Миллс не смогла заручиться поддержкой Тони Бузби.

Порноактриса решила подать свой иск против форварда «Нового Орлеана» Зайона Уильямсона на фоне обвинений в изнасиловании, предъявленных игроку со стороны другой неназванной потерпевшей.

Миллс обратилась к известному адвокату Тони Бузби из Лос-Анджелеса, однако в итоге получила отказ.

«Наш сотрудник пообщался с ней. После оценки мы решили не браться за это дело.

Не можем распространяться по поводу деталей или состоятельности ее заявлений. Каждый день к нам обращаются со всей страны, мы не можем помочь всем. Некоторые дела завершаются быстро и тихо. Некоторые тянутся и оспариваются в суде, выливаясь в 640 миллионный вердикт, как у нас произошло несколько недель назад.

Только малая часть оказывается в зоне внимания публики», – прокомментировал ситуацию адвокат.