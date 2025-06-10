Илона Корстин: «Переломный момент финальной серии был в 5-м матче, когда ЦСКА отыграл в четвертой четверти отставание в 13 очков»

Илона Корстин рассказала, за счет чего ЦСКА победил «Зенит» в финале Лиги ВТБ.

«ЦСКА сделал огромный подарок болельщикам. При такой поддержке армейцы чувствовали ответственность. ЦСКА с самого начала играл уверенно, они действовали очень чисто, практически без потерь, и у них была высокая реализация дальних бросков, поэтому против них было трудно защищаться. Переломный момент серии был в пятом матче, когда ЦСКА отыграл в четвертой четверти отставание в 13 очков.

Думаю, если бы серия дошла до седьмого матча, преимущество уже было бы на стороне «Зенита». Я хочу поблагодарить их за борьбу и за то, что они открыли в лиге новые таланты», – сказала генеральный директор Единой лиги ВТБ.

В понедельник ЦСКА на своей площадке победил «Зенит » со счетом 96:73 и выиграл финальную серию плей-офф Единой лиги ВТБ (4-2).