Антон Астапкович: «Мне была поставлена конкретная задача. Все равно на нападение, только пытаться сдерживать Бэйкона»
Форвард ЦСКА рассказал о защите против лидера «Зенита».
«Мне была поставлена конкретная задача. Все равно на нападение, только пытаться сдерживать Дуэйна. По сути мне дали только защиту. Было тяжело, но думаю, что в целом со своей задачей справился», – сказал Астапкович.
В серии с ЦСКА форвард «Зенита» Дуэйн Бэйкон набирал в среднем 19,2 очка, что почти на 3 очка больше его показателя в регулярном сезоне (16,3).
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: «Спорт-Экспресс»
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