Антон Астапкович: «Мне была поставлена конкретная задача. Все равно на нападение, только пытаться сдерживать Бэйкона»

Форвард ЦСКА рассказал о защите против лидера «Зенита».

«Мне была поставлена конкретная задача. Все равно на нападение, только пытаться сдерживать Дуэйна. По сути мне дали только защиту. Было тяжело, но думаю, что в целом со своей задачей справился», – сказал Астапкович .

В серии с ЦСКА форвард «Зенита » Дуэйн Бэйкон набирал в среднем 19,2 очка, что почти на 3 очка больше его показателя в регулярном сезоне (16,3).