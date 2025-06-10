Михаил Дегтярев: «Уверен, следующий сезон Единой лиги ВТБ будет не менее интригующим»
Михаил Дегтярев поздравил ЦСКА с победой в сезоне Лиги ВТБ-2024/25.
«Поздравляю тренерский штаб, игроков и болельщиков баскетбольного клуба ЦСКА с чемпионством в Единой лиге ВТБ.
Серебро у «Зенита», бронза у УНИКСа, четвертое место занял «Локомотив-Кубань» – это тоже отличный результат. Уверен, следующий сезон будет не менее интригующим», – заявил министр спорта России.
В понедельник ЦСКА на своей площадке победил «Зенит» со счетом 96:73 и выиграл финальную серию плей-офф Единой лиги ВТБ (4-2).
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ТАСС
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