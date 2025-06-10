Михаил Дегтярев: «Уверен, следующий сезон Единой лиги ВТБ будет не менее интригующим»

Михаил Дегтярев поздравил ЦСКА с победой в сезоне Лиги ВТБ-2024/25.

«Поздравляю тренерский штаб, игроков и болельщиков баскетбольного клуба ЦСКА с чемпионством в Единой лиге ВТБ.

Серебро у «Зенита », бронза у УНИКСа, четвертое место занял «Локомотив-Кубань» – это тоже отличный результат. Уверен, следующий сезон будет не менее интригующим», – заявил министр спорта России.

В понедельник ЦСКА на своей площадке победил «Зенит» со счетом 96:73 и выиграл финальную серию плей-офф Единой лиги ВТБ (4-2).