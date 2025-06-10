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Сергей Кущенко: «Финальная серия стала украшением сезона Единой лиги ВТБ»

Сергей Кущенко поделился впечатлениями от финала между ЦСКА и «Зенитом» (4-2).

«Наверное, ключевым фактором стало то, что ЦСКА провел короткую серию в полуфинале, а «Зенит» играл семь матчей с очень тяжелыми перелетами и логистикой. В пятом матче финала «Зенит» контролировал игру до середины четвертой четверти, но ЦСКА смог перевернуть ту встречу за счет командной игры. Сегодня ЦСКА больше дорожил мячом, чем «Зенит», поэтому на старте создал себе преимущество в счете, которое добавило уверенности. Финальная серия стала украшением сезона.

Сезон получился очень ярким, наши эксперименты с четырьмя кругами удались. Плей-офф показал, что у нас сегодня есть четыре команды, которые сильнее остальных, но мне понравилось, что такие команды, как «Уралмаш» и «Автодор», предпринимали нестандартные решения и пытались занять как можно более высокое место перед плей-офф. Также отмечу президента «Локомотива-Кубани» Андрея Ведищева, который был тренером, его идеи были хороши, а команда стала одним из главных хедлайнеров сезона», – сказал президент Единой лиги ВТБ.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ТАСС
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